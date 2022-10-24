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İstanbul'da 3 katlı özel üniversite binasında kısmi çökme

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#İstanbul#Üniversite#Bina
İstanbulda 3 katlı özel üniversite binasında kısmi çökme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:58

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Öte yandan, üniversitenin yakınında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenci tahliye edildi.

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lay, 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

İstanbulda 3 katlı özel üniversite binasında kısmi çökme

"HER TÜRLÜ ÇABA SERGİLENİYOR"

Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

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Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Binanın büyük gürültüyle çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda 3 katlı özel üniversite binasında kısmi çökme

6 BİNA VE 1 YURT TAHLİYE EDİLDİ

Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile hotellere yerleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.

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