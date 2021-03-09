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Gündem
Ozan URAL-Buğra AKAY / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:20 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu!

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İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyona polis helikopteri de destek verdi.  Önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

ÖZEL HAREKAT GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Operasyon yapılan bir adres de Şişli Kuştepe Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binaydı. Polis ekipleri adreste uzun süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta da özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. 

İstanbulda 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

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