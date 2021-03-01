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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada

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İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
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İSTANBUL'da 3 ilçede apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

İstanbulda 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü Kadıköy timleri, Kadıköy, Kartal ve Maltepe'de ayakkabı hırsızlığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde 29 çift marka ayakkabıyı çalan şüphelinin Erdinç A. olduğu tespit edildi. Çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenilen Erdinç A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbulda 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada
HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kimi zaman elindeki broşürlerle apartmanda dolaşarak ayakkabı çaldığı, kimi zaman elindeki poşetlerle kapı önlerinde eğilerek ayakkabı seçtiği görülürken, şüphelinin hırsızlık yaptığı bir adrese ise elinde ajanda ile girmesi yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbulda 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada

 

 

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