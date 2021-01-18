İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı barajlara yaradı! Sevindiren haber...

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor.

Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul'da görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı. Kentte son 3 gündür etkili olan kar yağışı 10 günlük su kazandırdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesinin üzerine yeniden çıktı.

En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy barajı yüzde 42 seviyesine çıktı.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 92,86, Terkos'ta yüzde 31,83, Sazlıdere'de yüzde 10,30, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,76, Ömerli'de yüzde 25,89, Darlık'ta yüzde 48,78, Elmalı yüzde 32,42, Kazandere yüzde 33,69 ve Pabuçdere yüzde 15,36 olarak kaydedildi.