İstanbul’da 3 belediyede başkanvekili seçimi: Gaziosmanpaşa AK Parti’de

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İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın yerine belediye başkanvekili seçimi yapıldı. Dünkü seçimlerde, gözler Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne çevrilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de hazır bulunduğu Belediye Meclis Salonu’nda yapılan ilk iki oylamada adaylar, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 26 oy sayısına ulaşamadı. Üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 19 artı 1 olan 20 oy sayısı arandı. Oylamaya toplam 37 meclis üyesi katıldı. Her üç oylamada da oyların tümü geçerli sayıldı.

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ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda, AK Parti adayı Eray Karadeniz üçüncü turda Cumhur İttifakı’nın toplam 21 oyunu alarak, oyçokluğuyla tutuklu Hakan Bahçetepe’nin koltuğuna oturan isim oldu. CHP’nin toplam 17 üyesi bulunan Meclis’te belediye başkanının tutuklu olması nedeniyle 1 oy eksikle CHP’nin adayı Murat Topaloğlu 16 oyda kaldı. Sonucun açıklanmasının ardından CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP’li meclis üyeleri, sonucu protesto edip salonu terk etti.

Toplam 37 oydan 21’ini alan Karadeniz’in başkan vekili seçilmesi ile İstanbul’da AK Partili belediye sayısı 13’ten 14’e çıktı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ

MHP ilçe başkanı Korhan Çalışkan, yeni seçilen Başkanvekili Eray Karadeniz’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte görüldüğü bir fotoğrafı hediye etti.

AK PARTİ’DEN ÇELİK’E TELEFON YANITI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Çelik’in sözleri üzerine belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Evet dün CHP İl Başkanı bizleri aradı. Aynı minvalde kendi dileklerini ve taleplerini iletti. Bizler de düşüncelerine saygı duyduğumuzu fakat katılmadığımızı ifade etmiştik. Bugün de yine milletin iradesinin şekillendirdiği belediye meclisinde, özellikle AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerimizin, milletin iradesini yansıtmak üzere belediye meclisinde yetkinliği olan bir arkadaşımızı seçeceğini ifade etmiştim. Bugün de bir seçim gerçekleşti. 21 olan Cumhur İttifakımızın meclis üyelerimizin tamamının oyuyla Eray Karadeniz başkanımız belediye başkanvekili olarak görevine başlamış oldu. Hukukun gerektirdiği süreçler, hukuk işlemeye devam ediyor. ”

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ÖZGÜR ÇELİK: İRADE GASPI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gaziosmanpaşa’da yapılan başkanvekilliği seçiminde tam anlamıyla bir irade gaspı yaşandı. Dün (önceki gün) AK Parti’nin İstanbul İl Başkanı’nı aradım. Arkasından Milliyetçi Hareket Partisi’nin İstanbul İl Başkanı’nı aradım. AK Parti İstanbul İl Başkanı’na, ‘31 Mart’ta demokrasi tecelli etti. Milli irade tecelli etti ve Gaziosmanpaşa halkı bir karar verdi. Bir CHP’liyi, Hakan Bahçetepe’yi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçti. Sizin partinize de meclis çoğunluğu vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdi. Siyasi partiler demokrasinin araçlarıdır. Bu telefonu demokrasiye olan sarsılmaz inancımızla size açıyorum’ dedim. Ve millet iradesine saygı duyulması gerektiği düşüncemi kendisine aktardım. Arkasından Milliyetçi Hareket Partisi’nin İstanbul İl Başkanı’nı aradım. Yine aynı cümleleri kendisine aktardım. Ancak bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler, mağduriyet edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler.”

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