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İstanbul'da 3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Güncelleme Tarihi:

#Siyaset#Ak Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda, partiye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'ye rozetlerini taktı.

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Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Törenin sonunda İstanbul'da AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanının rozetini taktı. CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.

İstanbulda 3 belediye başkanı AK Partiye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez

İSTANBUL'UN ÜÇ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in yanı sıra Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray, Fevzi Varlı, İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık ile Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak da AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı.

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Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun ile Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır da programa katılarak AK Parti rozeti taktı.

31 Mart 2024'te Eren Ali Bingöl 84 bin 94, Orhan Çerkez 82 bin 974 oyla belediye başkanlığına seçilmişlerdi.

İstanbulda 3 belediye başkanı AK Partiye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl

Şile'de Özgür Kabadayı, oyların 16 bin 32'sini alarak göreve gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dönük davada tutuklandığı için yerine belediye meclisindeki seçimle Sacit Terzi seçilmişti.

İstanbulda 3 belediye başkanı AK Partiye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi

 “TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİSİYİZ”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

 “Üye sayımızı artıracak, güçlenerek yola devam ediyoruz. Sokak sokak çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz. AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı.

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 Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu en çok üye yapan ilçeler oldu. Durmak yok yola devam. Başarıların katlanarak devam etmesini ümit ediyorum.

İstanbulda 3 belediye başkanı AK Partiye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

 “AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR”

 Sadece üye sayısı bakımından değiş toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine bir yer var diyoruz. AK Parti sonuna kadar herkese açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen herkese yer var.” 

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İstanbulda 3 belediye başkanı AK Partiye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı


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#Siyaset#Ak Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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