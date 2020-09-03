İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü
İstanbul Gaziosmanpaşa’da ki evlerinde hayatını kaybeden 3 aylık bebeğin vücudunda morluklar tesbit edilince savcı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına rarar verdi. Bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yakınları basın mensuplarına saldırdı.
Olay, Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Çark ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi. Ekipler yaptığı ilk incelemede 3 aylık Hatice Çark’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine eve polis çağırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almasını engelledi. 3 aylık bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.
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