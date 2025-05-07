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Son dakika! İstanbul'da gün içinde iki artçı: Sabah 3.1, öğlen 3.2

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#Deprem#Son Depremler#Son Dakika
Son dakika İstanbulda gün içinde iki artçı: Sabah 3.1, öğlen 3.2
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 12:35

Son dakika haberine göre İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Megakentte sabah saatlerinde de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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AFAD'dan yapılan paylaşıma göre Marmara Denizi'nde, İstanbul açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12:22'de gerçekleşen depremin derinliği 9.62 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.4, deriliğini ise 11.0 km olarak duyurdu.

SABAH SAATLERİNDE DE BİR ARTÇI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul'da sabah saatlerinde de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşılan bilgilere göre, bu sabah 08.07'de Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 12.4 km olarak kaydedildi. 

Son dakika İstanbulda gün içinde iki artçı: Sabah 3.1, öğlen 3.2
3.2'lik depremin Kandilli paylaşımında yer alan haritadaki yeri

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#Deprem#Son Depremler#Son Dakika

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