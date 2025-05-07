Son dakika! İstanbul'da gün içinde iki artçı: Sabah 3.1, öğlen 3.2

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AFAD'dan yapılan paylaşıma göre Marmara Denizi'nde, İstanbul açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12:22'de gerçekleşen depremin derinliği 9.62 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.4, deriliğini ise 11.0 km olarak duyurdu.

SABAH SAATLERİNDE DE BİR ARTÇI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul'da sabah saatlerinde de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşılan bilgilere göre, bu sabah 08.07'de Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 12.4 km olarak kaydedildi.