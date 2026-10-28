İstanbul'da '29 Ekim' trafiği: Yollar kilitlendi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 13.00'ten itibaren 1,5 günlük resmi tatil başladı. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra mesaiyi bitirdi.

YILLIK İZİNLE TATİLİ UZATANLAR VAR

Bazı çalışanlar da cuma günü için izin kullanıp hafta sonunu bu 1,5 günlük tatille bağlayarak süreyi 4.5 güne çıkardı. Hem iş çıkışında evine dönen çalışanlar hem de şehir dışına çıkacak olanların yola koyulmasıyla İstanbul'da ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı.