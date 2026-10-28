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İstanbul'da '29 Ekim' trafiği: Yollar kilitlendi

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#İstanbul#Trafik#29 Ekim
İstanbulda 29 Ekim trafiği: Yollar kilitlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 15:14

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili bugün öğleden sonra başladı. Mesai çıkışı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 13.00'ten itibaren 1,5 günlük resmi tatil başladı. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra mesaiyi bitirdi.

YILLIK İZİNLE TATİLİ UZATANLAR VAR

Bazı çalışanlar da cuma günü için izin kullanıp hafta sonunu bu 1,5 günlük tatille bağlayarak süreyi 4.5 güne çıkardı. Hem iş çıkışında evine dönen çalışanlar hem de şehir dışına çıkacak olanların yola koyulmasıyla İstanbul'da ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı.

İstanbulda 29 Ekim trafiği: Yollar kilitlendi

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#İstanbul#Trafik#29 Ekim

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