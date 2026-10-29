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İstanbul'da 29 Ekim nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

Güncelleme Tarihi:

#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı#Alternatif Güzergahlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 07:34

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları' nedeniyle trafiğe kapatılan yollar, Vatan Caddesi Kortej geçişinin yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine yeniden açıldı.

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde törenlerin yapılacağı Vatan Caddesi başta olmak üzere İstanbul Valiliği'nin duyurduğu bağlantı noktalarında, yolları kapadı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 29 Ekim 2026 Perşembe günü, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi. Açıklamada, "Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İstanbulda 29 Ekim nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

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YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Saat 05.45 itibariyle trafiğe kapatılan yollar, Vatan Caddesi Kortej geçişinin yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine yeniden açıldı.

İstanbulda 29 Ekim nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

 

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#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı#Alternatif Güzergahlar

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