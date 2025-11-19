İstanbul'da 27 katlı otelde yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 27 katlı otelde çıktı. Otelin giriş katındaki bir odada bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerle birlikte oluşan yoğun duman önce odaya ardından üst katlara yayıldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan aralarında yabancı turistlerin de olduğu müşteriler yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, dumandan hafif şekilde etkilenen bazı kişilere ambulanslarda oksijen desteği sağlandı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ve dumanın tahliye edilmesinin ardından otelde kalanların odalarına dönmesine izin verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.