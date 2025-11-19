×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 27 katlı otelde yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Yangın#Sultangazi#Otelde Yangın
İstanbulda 27 katlı otelde yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 05:06

SULTANGAZİ'de 27 katlı otelin giriş katında yangın çıktı. Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 27 katlı otelde çıktı. Otelin giriş katındaki bir odada bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerle birlikte oluşan yoğun duman önce odaya ardından üst katlara yayıldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan aralarında yabancı turistlerin de olduğu müşteriler yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, dumandan hafif şekilde etkilenen bazı kişilere ambulanslarda oksijen desteği sağlandı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ve dumanın tahliye edilmesinin ardından otelde kalanların odalarına dönmesine izin verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Yangın#Sultangazi#Otelde Yangın

BAKMADAN GEÇME!