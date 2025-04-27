İstanbul'da 21 yaşındaki astsubay hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı: İzinli olarak askeri bölgeden çıkmış

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Kaza, 25 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli içerisinde, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Tünelde süratli bir şekilde 2 aracın arasından geçmeye çalıştığı iddia edilen motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü 34 KK 1312 ve 34 DGC 235 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla attı. Sürücü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İZİN ALARAK ASKERİ BÖLGEDEN AYRILMIŞ

Sözkesen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Sözkesen'in, Tuzla Piyade Okulu'nda astsubay olduğu ve izin alarak askeri bölgeden çıktığı öğrenildi.

TÜNELDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü.