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Alper KORKMAZ /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 21 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kamerada

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İstanbul'da 21 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kamerada
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekiplerince yapılan operasyon ve denetimlerde 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamarasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri çok sayıda ilçede operasyon ve denetim yaptı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin tespit ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda toplam 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 kilo 102 gram esrar,1 kilo 200 gram metamfetamin, 226 gram kokain, 162 gram sentetik kannabinoid (bonzai), çok sayıda uyuşturucu hap ile silah ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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