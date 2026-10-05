İstanbul'da 2026'nın ilk 9 aylık suç ve operasyon bilançosu açıklandı: 130 çete çökertildi

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İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısına katılarak, İstanbul’un 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıya Vali Gül'e Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de katıldı.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 20 ARTTI’

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Hiçbir terör örgütünün, hiçbir vesayet odağının, hiçbir karanlık yapının devletimizin bekasına, milletimizin iradesine, hemşehrilerimizin huzuruna kastetmesine asla izin vermiyoruz. Bu kararlı duruş sayesinde 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. 4 bin 237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın öncülüğünde, milletimizin desteği ve duasıyla terörü sadece şehrimizden değil, bu coğrafyadan silmekte kararlıyız. 2026 yılının ilk 9 ayına baktığımızda kişilere karşı işlenen suçların 2025 yılının aynı dönemine göre düşmeye, aydınlatma oranımızın da yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yılın aynı dönemine göre; oto hırsızlığı yüzde 51, kapkaç yüzde 43, otodan hırsızlık yüzde 36, yankesicilik yüzde 25 oranında azaldı. Bizim, ruhsatsız silaha karşı tavrımız çok net. Bu kararlı duruş neticesinde bu yılın ilk dokuz ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 düştüğünü görüyoruz. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Ruhsatsız silah bulundurmak da taşımak da suçtur” dedi.

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‘ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE BU YILIN İLK 9 AYINDA 343 OPERASYON YAPILDI, 130 ÇETE ÇÖKERTİLDİ’

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Vali Gül, “Özetle, organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3 bin 998 şahıstan 2 bin 517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan bin 974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Kaçakçılıkla mücadeleyi sadece vergi kaybı veya bir denetim meselesi olarak görmüyoruz. Bu bizim için doğrudan ekonomik düzeni, esnafımızın hakkını ve vatandaşımızın sağlığını koruma meselesi. Her türlü karanlık yapının can damarı olan finans kaynağını kesme meselesi. Bu bilinçle yürüttüğümüz mücadelemizde bu yılın ilk dokuz ayında 2025 yılının aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 7, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 54 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar TL’den fazla vergi kaybı önlendi. Yine, akaryakıt kaçakçılığında denetimlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Piyasaya sürülen kaçak akaryakıt miktarı neredeyse yarı yarıya azaldı” diye konuştu.

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‘ASIL MESELE, UYUŞTURUCUNUN SOKAKLARA GİRMESİNİ ENGELLEMEK’

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı başlığına değinen Gül, “Öncelikli hedefimiz; gençlerimizi bu bataklıktan uzak tutmak. Zehir ticareti üzerinden organize suç şebekelerini, terör yapılarını finanse eden karanlık ağların can damarını kesmek. Ancak, her zaman ifade ettiğimiz gibi, biz bu meseleyi sadece yakalanan kişi sayısı ve madde miktarıyla değerlendirmiyoruz. Asıl mesele, uyuşturucunun sokaklara girmesini engellemek. Dolayısıyla bu alanda görünürlüğümüz daha fazla. Özellikle okulların çevresinde saha denetimlerimizi sadece devriyelerle değil; kamera sistemlerimiz, siber takiplerimiz, Hayat 112’ye gelen ihbarlarla koordineli sürdürüyoruz. Emniyet ve jandarma personelimizle sağladığımız güvenlik çemberine ek olarak tüm okullarımızda bahçe görevlisi görevlendirdik. El dedektörlerini teslim ettik. İstiyoruz ki hiçbir velimizin aklı okula gönderdiği çocuğunda kalmasın. Bir diğer önemli başlığımız siber suçlar. Sanal dünyada işlenen suç ve mağdur sayısı her geçen gün daha çok konuşulmaya başlandı. Bu dünyada da suçluları adım adım takip ediyor, nefes almalarına izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini büyümeden önlüyoruz” dedi.

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Gözden Kaçmasın 61 ilde siber suç operasyonu: 155 şüpheli tutuklandı Haberi görüntüle

‘ARAÇ SAYIMIZIN YÜZDE 15’İNİ OLUŞTURAN MOTOSİKLETLERİN HER 3 KAZADAN İKİSİNE KARIŞTIĞINI GÖRÜYORUZ’

Trafik konusuna değinen Vali Gül, “Son bir yılda toplam araç sayımız yaklaşık yüzde 6, motosiklet sayımız yüzde 10 arttı. Bu yoğunluğu güvenle yönetmenin tek yolu, hepimizin kurallara istisnasız uyması. Ancak genel tabloya baktığımızda denetim sayılarımız artmasına rağmen toplam araç sayımızın yüzde 15’ini oluşturan motosikletlerin her 3 kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul bir dünya kenti. Yıllık 20 milyona yakın turist ağırlıyor. Aynı zamanda 1 milyon civarında burada yaşayan yabancı var. Temel politikamız şu: Kayıtlı olarak Türkiye'ye geldiyse, kayıtlı olarak yaşıyorsa, izin verildiği kadar kalıyorsa hiçbir problem yok. Ama öyle ya da böyle bir şekilde kaçak geldiyse İstanbul’umuzun her köşesindeki mobil göç noktalarımızla bunu tespit ediyor, gereğini yapıyoruz. Veriler de gösteriyor ki bu konu hamdolsun, İstanbul'umuzda sorun olmaktan çıktı. Bildiğiniz üzere havaların ısınması ile birlikte gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmıştık. 15 Ekim’e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, 28 Ekim’e kadar havai fişek ile benzeri eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını yasaklamıştık. Alınan bu tedbirlerin ve hemşehrilerimizin dikkatinin, duyarlılığının rakamlara yansıdığını hem yangın sayısının azaldığını hem de ormanlık alanların çok daha az zarar gördüğünü görüyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi yanan ormanlık alanlarımızı yeniden ağaçlandıracağımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde bütün hemşehrilerimizi fidan dikim alanlarımıza bekliyorum” diye konuştu.