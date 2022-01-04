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İstanbul'da 2021'de 294 cinayet işlendi

#Istanbul#Cinayet#Tutuklama
İstanbulda 2021de 294 cinayet işlendi

İstanbul'da 2021 yılında 294 cinayet meydana geldi. Polis kayıtlarına göre bu cinayetlerin hepsi aydınlatıldı. Cinayet olaylarında 637 kişi gözaltına alınırken 399 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 294 cinayet olayı meydana geldi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu cinayetlerin hepsini aydınlatırken başarı oranında yüzde 100'e ulaştı. Bu cinayetlerde firarda olan faillerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. 

399 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

İstanbul'da 2021 yılı içinde meydana gelen cinayet olaylarıyla ilgili 637 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 399'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. 146 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

2021 yılı içinde geçmişe yönelik faili meçhul olarak dosyaları açık olan 10 adet cinayet olayının aydınlatıldığı belirtildi. 2001 yılı meydana gelen 2 cinayet, 2005, 2010, 2011, 2013 yıllarında birer cinayet, 2016 ve 2019 yıllarında meydana gelen 2'şer cinayetin faillerinin tutuklandığı öğrenildi.

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