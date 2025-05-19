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İstanbul'da 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | 'Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim'

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#İstanbul#Lüks Otomobil#Yangın
İstanbulda 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 14:37

Eyüpsultan’da otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Küle dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

İstanbulda 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim

Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.

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İstanbulda 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim

ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA: GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen videoda bir kişinin olayın şaşkınlığı ile yanındaki kişiye "Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim" dediği görüldü.

İstanbulda 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim

Yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İstanbulda 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim

İstanbulda 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim

 

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#İstanbul#Lüks Otomobil#Yangın

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