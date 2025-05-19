İstanbul'da 20 milyon liralık otomobil yol ortasında alev alev yandı... | 'Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim'

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Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.

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ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA: GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen videoda bir kişinin olayın şaşkınlığı ile yanındaki kişiye "Abi yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim" dediği görüldü.

Yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)