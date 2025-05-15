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İstanbul'da 2 yaşındaki Elif'in kahreden ölümü... Ondan geriye annesinin 10 gün önce çektiği kare kaldı

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#İstanbul#Elif Kaya#Zeytinburnu
İstanbulda 2 yaşındaki Elifin kahreden ölümü... Ondan geriye annesinin 10 gün önce çektiği kare kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 11:51

Zeytinburnu’nda oyun oynadığı sırada balkondan düşen 2 yaşındaki Elif bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Elif’ten geriye 10 gün önce annesinin çektiği fotoğraf kaldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan ve Cansel Kaya çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Elif, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. Minik Elif oyun oynadığı sırada balkondan düştü. Minik Elif’in anne ve babası korku içerisinde aşağı koştu.

İstanbulda 2 yaşındaki Elifin kahreden ölümü... Ondan geriye annesinin 10 gün önce çektiği kare kaldı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Elif’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Minik Elif hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

İstanbulda 2 yaşındaki Elifin kahreden ölümü... Ondan geriye annesinin 10 gün önce çektiği kare kaldı

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GERİYE 10 GÜN ÖNCE ANNESİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF KALDI

Minik Elif’in hayatını kaybetmesinin ardından geriye 10 gün önce annesinin çektiği fotoğraf kaldı.

İstanbulda 2 yaşındaki Elifin kahreden ölümü... Ondan geriye annesinin 10 gün önce çektiği kare kaldı

'HERKES AŞAĞI KOŞUNCA KORKTUM'

Bir apartman sakini, "Bir anda herkes aşağı koşunca bina sallandı korktum. Sonra hastaneye götürdüler. Komşuların hepsi de hastaneye gitti. 5 çocukları vardı" diye konuştu. 

 

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#İstanbul#Elif Kaya#Zeytinburnu

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