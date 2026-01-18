İstanbul’da 2. Minguzzi vakası… Annenin feryadı yürek yaktı: Yavrum gözümün önünde can çekişti, bütün kanı bitmişti

Haberin Devamı

İSTANBUL Güngören’de 14 Ocak günü iki grup gencin arasında ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada 14 yaşındaki Efe Çekli, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı karnından sustalıyla bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Efe Çekli tutuklandı. Yaşanan olay, Kadıköy’de bir yıl önce 15 yaşındaki Berkay Budak tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini akıllara getirdi.

Gülhan Ünlü, Hürriyet’e gözyaşları içinde konuştu.

ATLAS’IMI DA MATTIA GİBİ KATLETTİLER

Atlas’ın annesi Gülhan Ünlü’nün acı içinde söylediği sözler ise yürek sızlattı: “Atlas’ım için adalet istiyorum. Oğlum her gün gitmiş olduğu kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Önce Ahmet’i, sonra benim yavrum Atlas’ımı katlettiler. Ahmet’te yeterli ceza olsaydı belki Atlas bunu yaşamayacaktı. Yasemin Hanım’la (Mattia’nın annesi) görüştüm, yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisi müsait olduğu zaman gelecek. Yine aynı vaka, kendini parçaladı o. Yasemin Hanım’a çok üzülüyordum. Benim oğlumun da başına geldi. Belki o ceza caydırıcı olacaktı ama maalesef olmadı. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın.

‘ANNE YETİŞ KARDEŞİMİ BIÇAKLADILAR ÖLÜYOR’

Diğer oğlum evdeydi, beni bekliyordu iş çıkışında. Eve geldim. ‘Anne’ dedi, ‘Kardeşimin yanına gideceğim.’ Gittikten sonra, yarım saat sürdü sürmedi ikiz kardeşi aradı: ‘Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor yetiş’ diye. Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu zaten. Kalp masajı yapıyorlardı orada da ama yüzü mosmordu, bütün kanı bitmişti. Ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar, hastaneye gittik. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. ‘Öldü’ dediler.

BELİNDE BIÇAK VARSA AMACI BELLİ ZATEN

Kafede başka masada 3 erkek 1 kız varmış. Aldığımız duyumlara göre bunlar çete gibilermiş. Herkes söyledi, insanların önünü kesip haraç istiyorlarmış. 14 yaşındaki çocuk okulda olur. Cebinde sustalı bıçakla ben adam öldüreceğim diye dışarı çıkmaz. Bunu beline koyuyorsa amacı belli zaten, buna çocuk diyemeyiz. Bu çocuk değil, katil. Çocuklar ölenler. Bunlar katil, katillerin yanına kalmasın. Tek istediğim bu.”

TEHDİT MESAJLARINA SORUŞTURMA

Atlas’ın ailesine de tıpkı Minguzzi Ailesi’ne olduğu gibi tehdit mesajları geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajları üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne fiil ve fail tespitiyle gözaltına alma konusunda gerekli talimatın verildiğini bildirdi.

‘BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN’

Teyze Gülşah Akarçay da adalet istedi: “Atlas’ımızı 14 yaşında bir katil öldürdü. Öldürmek için sokağa çıkmıştı. Cebinde bıçak taşıyordu. Bizim çocuğumuza denk geldi. O bir çocuk değil. O bir katil. Lütfen yetişkin olarak yargılansın. Yalvarıyorum bizi yalnız bırakmayın.”





16 yaşındaki Atlas, annesi Gülhan Ünlü ile...

SAĞLIKÇI OLUP HAYAT KURTARMAK İSTİYORDU

Atlas’ın çok iyi bir öğrenci olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü: “Okulu çok seviyordu. Sağlıkçı olmak istiyordu. Hatta ATT (Acil Tıp Teknikeri) olmak, ambulansta olmak istiyordu. İnsan kurtarmak istiyordu ama onu kurtaramadık. Kurtaramadılar yavrumu. Sporcuydu, çok merhametliydi, çok temiz bir çocuktu.

Atlas’ın ikiziyle kaldığı odası...

HERKESİN GÖZBEBEĞİYDİ

Herkesin gözbebeğiydi Atlas. Herkes onu çok seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Artık tüm ülke onu seviyor biliyorum. Bundan sonra Atlas için adalet istiyorum. Yanımızda durmanızı istiyorum. 3 gün sonra unutmanızı istemiyorum. 3 gün konuşulup unutulmasın. Sonuna kadar yanımızda durun, ben yalnız kalmayayım. Benim mücadelem sonuna kadar. Bu canavarlar müebbet hapis cezası alana kadar savaşacağım. Lütfen yanımda durun.”

BAKAN GÖKTAŞ’TAN TAZİYE TELEFONU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çağlayan Ailesi’ni telefonla arayarak taziyelerini iletti. Göktaş, bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını belirtti. Atlas Çağlayan’ın ailesini Güngören’deki evinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül de şunları söyledi: “Başsağlığı dileklerimiz ilettik. Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Emniyetimiz, adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettiriyor. Suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıyla ilgili de sürecin sonunda hep birlikte göreceğiz.”

Vahim cinayet, Güngören’deki bir kafenin önünde gerçekleşti.



İŞTE 14 YAŞINDAKİ ZANLININ İFADESİ: HEP AYNI BAHANE



Efe Çekli’nin Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesi ortaya çıktı. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Efe Çekli ifadesinde Atlas’ın kendisine küfür ettiğini iddia etti: “Ben olay tarihinde Arda H., Ada H., Serdar Y. ve Musa isimli arkadaşlarımla birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarımla birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan isimli şahıs bana, ‘Ne bakıyorsun a.k. çocuğu’ dedi ve üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkararak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp edip, hakaret etti. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım Ada H. bana bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Ada bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Ada da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim.”

KASTI KORKUTMAKMIŞ

Çekli’nin avukatı da söz alarak “Müvekkilim maktulü yaralama kastı ile değil, korkutmak kastı ile hareket etmiştir. Yaşının küçük olması ve kendisine hakaret edilmesi nedeniyle haksız tahrik etkisi ile olay gerçekleşmiştir. Yaş küçüklüğü dikkate alındığında alacağı ceza bellidir. Belirtilen hususlar ile birlikte savunması, dosyadaki delil durumu ve yaş küçüklüğü dikkate alınarak serbest bırakılmasını talep ediyorum”dedi.