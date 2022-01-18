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İstanbul’da 2 kat artış

#Koronavirüs#Omikron#Vaka Sayısı
İstanbul’da 2 kat artış

Haftalık haritaya göre İstanbul’da vaka sayısı bir haftada 100 bin kişide 663.69’dan 1222.37’ye çıktı. Listede ilk sırada ise vaka sayıları bir haftada 100 bin kişide 825.92’den 1359.54’e yükselen Eskişehir var.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omikron varyantının vaka artışlarını nasıl hızlandırdığını gösteren haritayı sosyal medya hesabından yayınladı.

* Haritaya göre 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük.

* Vaka sayısı çok yüksek olan iller arasındaysa ilk sırayı, 100 bin kişide 1359’la Eskişehir alırken, bu ili 1222 ile İstanbul, 843 ile Kırklareli, 705 ile Bingöl, 609 ile Çanakkale ve 605 ile Muğla takip etti. 25-31 Aralık tarihlerinde İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663, Eskişehir’de 825, Kırklareli’de 590, Muğla’da 188, Çanakkale’de 594, Bingöl’de 89’du.

* 1-7 Ocak tarihinde vaka sayısı İstanbul’da 189 bine, Eskişehir’de 12 bin 79’a, Kırklareli’nde 3 bin 49’a, Bingöl’de 1986’ya, Çanakkale’de 3 bin 298’e, Muğla’da 6 bin 55’e yükseldi.

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* Diğer bazı illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranları ise şöyle: “Ankara 21 bin 860, İzmir 25 bin 226, Bursa 10 bin 329, Yalova 1433, Mersin 4 bin 354, Trabzon 3 bin 629, Giresun 2 bin 46, Ordu 2 bin 91, Gümüşhane 754, Karabük 719.

2 MAVİ 53 KIRMIZI

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek riskli” sayılacağını açıklamıştı. Mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

* MAVİLER: Haritaya göre 100 bin nüfusta vaka oranı olarak Van 4, Hakkâri 6’yla mavi renkte.

* SARILAR: Malatya 25, Adıyaman 16, Şanlıurfa 19, Mardin 21, Şırnak 18, Bitlis 18, Ardahan 19, Kars 26, Ağrı 12 ile sarı.

* TURUNCULAR: Konya 83, Karaman 74, Aksaray 99, Antalya 90, Niğde 88, Çankırı 96, Kayseri 98, Kilis, 42, Gaziantep 39, Sivas 66, Erzincan 87, Siirt 94, Elazığ 68, Bayburt 48, Iğdır 41, Erzurum 84, Diyarbakır 49’la turuncu renge büründü.

* KIRMIZILAR: Son haritaya göre üstteki şehirlerin dışında kalan 53 il kırmızı renkte.

 

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#Koronavirüs#Omikron#Vaka Sayısı

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