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DHA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 2 gün süren yağmur barajların doluluk oranını artırdı

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İstanbul'da 2 gün süren yağmur barajların doluluk oranını artırdı
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İstanbul'da 2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.

Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düştü. Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişti.

2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı. İstanbul'da perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.

 

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