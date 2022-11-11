Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 2 DEAŞ'lı yakalandı: Eylem hazırlığındaydılar

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terörist#İstanbul
İstanbulda 2 DEAŞlı yakalandı: Eylem hazırlığındaydılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 10:52

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda DEAŞ'ın Suriye kolu ile söz konusu terör ağının Libya kanadında bulundukları değerlendirilen ve bu çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 2 şüphelinin İstanbul'a geldikleri istihbaratı alındı. Örgüt saflarında bulunan ve bir süredir İstanbul'da oldukları belirlenen Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriyeli Zaher S. 'yı fiziki ve teknik takibe alan polis, 2 Kasım'da Esenyurt ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlarda, DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerinde yer aldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem hazırlığında oldukları öğrenildi.

Haberin Devamı

İstanbulda 2 DEAŞlı yakalandı: Eylem hazırlığındaydılar

Terör şüphelisi 2 kişinin saklandıkları adreslerde ve üzerlerinde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet birimlerince dijitallerde yapılan incelemelerde, örgütsel içerikli belge ve şüphelilerin birinin uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan her iki şüpheli, işlemlerinin ardından 3 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. DEAŞ üyelerinden Libya uyruklu Mohamed M.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, örgüt üyesi Zaher S.'nin ise "adli kontrol hükümleri" uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Terörist#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı