İstanbul'da 2. baro için başvuru yapıldı

Başvuru, çoklu baro düzenlemesi kapsamında Türkiye’de bir ilde, ikinci baro kurulması için yapılan ilk başvuru niteliği taşıyor. TBB gerekli incelemeleri yaparak imzaların gerçek olduğunu onaylarsa yetkiyi verecek. Yetkinin ardından genel kurul yapılacak ve İstanbul 2 No’lu Barosu tüzel kişilik kazanarak faaliyete geçecek.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ

2 binin üzerinde avukatın imzası ve kuruluş dilekçesiyle beraber TBB’ye başvuruyu, yeni baronun kurucular kurulu üyeleri Niyazi Paksoy, Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı yaptı. TBB önünde açıklama yapan avukat Karslı, avukatların imzalarıyla tarihe not düşüldüğünü vurgulayarak, “Yeni baronun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere TBB’den yetki verilmesini beklemekteyiz. Takibinde gerçekleştireceğimiz genel kurulla birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır” dedi. Avukat Tatlı ise yeni kurulacak baroyla avukatların biriken sorunlarına, yapılması gerekenlere eğileceklerini ve bunları gündeme getireceklerini söyleyerek, “Baromuz kurulduğunda yaptıklarımızla, çoklu baronun, yeni baronun faydalarını önce avukatlar, adli teşkilat sonra da tüm ülkemiz görecektir” diye konuştu. Kuruluş çalışmaları için yola çıktıklarında “2 bin imzayı bulamazlar” denildiğine vurgu yapan Tatlı, 2 binin üzerinde imzayla başvuru yaptıklarını söyledi.

Avukat Paksoy da çoklu baronun Türkiye’de ilk olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamanın bulunduğunu söyledi.