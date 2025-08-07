×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın feci ölümü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Acı olay kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik Kazası#Yaya Geçidi
İstanbulda 17 yaşındaki genç kızın feci ölümü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Acı olay kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 23:22

Tuzla’da 17 yaşındaki Esma Nur Aydın yolun karşısına geçtiği sırada, C.E. idaresindeki cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda 14 gün tedavi gören Esma Nur Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan C.E., genç kızın ölümünün ardından Sakarya'da tekrar gözaltına alındı. Sürücü C.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Haberin Devamı

Kaza 22 Temmuz'da İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi Esma Nur Aydın, yolun karşısına geçtiği sırada plakası öğrenilemeyen cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İstanbulda 17 yaşındaki genç kızın feci ölümü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Acı olay kamerada

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Esma Nur Aydın, yoğun bakım servisinde 14 gün tedavi gördükten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbulda 17 yaşındaki genç kızın feci ölümü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Acı olay kamerada

Olay yerinde gözaltına alınan cip sürücüsü C.E. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sakarya'ya giden C.E., Esma Nur Aydın'ın ölümü sonrasında tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İstanbulda 17 yaşındaki genç kızın feci ölümü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Acı olay kamerada

'HAYALLERİMİZ ELİMİZDEN ALINDI'

Yaşadıklarını anlatan Esma Nur Aydın'ın babası Murat Aydın, "Kızım sabah saatlerinde staj yerine gitmek için evden çıkıyor. Tuzla'da Ercan yolunda karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanıyor. Kontrollü şekilde karşıya geçmek için yaya geçidini geçiyor. Katil diyeceğim ben, çünkü tek çocuğum olan Esma Nur’a çarparak hayatına mal oluyor. Yaya geçidinde çok aşırı süratle çarpıyor ve hastaneye kaldırılıyor. 14 gün yoğun bakım sürecimiz oldu. Yaşam mücadelesi verdi çocuğum. 14 günün sonunda da vefat etti. Sürücü hiçbir şekilde bizi aramadı, sormadı. Vefat olayından sonra kaçıyor. Sakarya'da polis baskınıyla yakalanıyor. Dün akşam itibariyle çok şükür yakalanıp, şu anda cezaevine girdi. Tek çocuğumuzdu Esma Nur, mimar olacaktı. Hayalleri vardı. Katil tarafından hayallerimiz elimizden alındı. Çok acı bir durum Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik Kazası#Yaya Geçidi

BAKMADAN GEÇME!