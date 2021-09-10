İstanbul'da 17 ilçeye tsunamiden kaçış tabelası

Tabelaların, olası depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek ya da kalması muhtemel alanlardan vatandaşın uzaklaşması gerektiğini göstereceği bildirildi.

SAHİLLERİN TAMAMINA...

Konuyla ilgili İBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü olarak; ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi BDTİM’nden (Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi) hocalarımızın danışmanlığında tsunami tahliye yolları yönlendirici tabelaların ve bilgi panolarının montajları başlatılmış olup, ay sonuna kadar pilot ilçe Büyükçekmece’de, tsunami risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak bilgi panoları ve yönlendirici levhalarının montajlarının bitirilmesini hedeflemekteyiz. Pilot uygulama sonrası, vakit kaybetmeden, BÜ Kandilli Rasathanesi DAE BDTİM ve ODTÜ işbirliği ile tsunami riski altındaki Marmara’ya kıyısı olan diğer 16 ilçemiz için de İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü uzmanlarınca, Büyükçekmece ilçesi tsunami uygulama projesi ile benzer proje dosyalarını hazırlayıp, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde İBB UKOME onayına sunacağız. Onay sonrası da hızlıca söz konusu diğer 16 ilçede, bilgi panoları ve yönlendirici levhalarının montajları yapılacaktır.”

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