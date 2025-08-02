×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza#TEM Otoyolu
İstanbul’da 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası 6 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 06:05

TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Haberin Devamı

1. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza#TEM Otoyolu

BAKMADAN GEÇME!