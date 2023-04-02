İstanbul'da 157 kaçak göçmen yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon yaptı. Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt, Başakşehir ve Silivri ilçelerinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 5 farklı adrese yapılan baskınlarda 157 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Kurumu'na teslim edildi.

11 KİŞİDEN 7'Sİ SERBEST BIRAKILDI; 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında, kaçak göçmenleri evlerini kiraya veren 11 şüpheli yakalandı. 11 şüpheliden 7'si ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere Toplam 404 bin 118 lira ceza verildi. 3 ev sahibi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.