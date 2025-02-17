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İstanbul'da 150 milyon TL'lik kaçak parfüm operasyonu

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#Kaçak Parfüm#Emniyet#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 14:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilçede, kaçak parfüm operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan ve piyasa değeri 150 milyon lira olan parfüm ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 6 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda Türkiye genelinde tek seferde en yüksek miktarda kaçak parfüm ele geçirildiği öğrenildi. Belirlenen adreslerdeki aramalarda, yasadışı yollardan Türkiye'ye sokulan dünyaca ünlü markalara ait 167 bin 924 şişe parfümle, 61 bin 305 adet parfüm şişesine el konuldu. Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirlendi.

İstanbulda 150 milyon TLlik kaçak parfüm operasyonu

İstanbulda 150 milyon TLlik kaçak parfüm operasyonu

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#Kaçak Parfüm#Emniyet#Operasyon

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