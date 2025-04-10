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İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk bir otomobilden rastgele ateş açılması sonucu yaralandı

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 20:10

İstanbul Küçükçekmece'de yol kenarındaki kümeste güvercinlerini besleyen 15 yaşındaki çocuk, bir otomobilden rastgele açılan ateş sonucu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Sarıasma Sokak'ta 15 yaşındaki İbrahim Y, evlerinin yakınındaki Gümrük Yolu üzerinde boş arazide bulunan kümesteki güvercinlerini beslediği sırada vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Basın Ekspres Yolu istikametine giden plakasız bir otomobilden silahla rastgele ateş açıldığını belirledi.

Polis silahla ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralı çocuğun ablası Gamze Yakut, yaptığı açıklamada, kardeşinin arkadaşıyla beraber güvercinlerine baktığı sırada seyir halindeki bir araçtan silahla ateş edildiğini belirterek, "Mermi kardeşimin koluna, kolundan da çıkıp karnına saplanıyor. Şu an hastanede." diye konuştu.

 

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis

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