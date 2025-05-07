İstanbul'da 15 ton bonzai ham maddesi ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da 15 Ton Bonzai üretilebilecek Ham Madde Ele Geçirdik”

Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlediğimiz operasyonlarda;

144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 Ton Bonzai üretilebilecek),

8 Milyon 401 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

2’si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda;

144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek),

120,5 Kg Metamfetamin,

370 Litre Kimyasal Katkı Maddesi,

8 Milyon 401 Bin 500 adet Uyuşturucu Hap,

1 Milyon 600 Bin adet boş ilaç kapsülü,

130 Bin adet boş ilaç kutusu,

215 Kg Uyuşturucu Hap yapımında kullanılan katkı maddesi,

2 adet hap basma makinesi,

2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.