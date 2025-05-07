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İstanbul'da 15 ton bonzai ham maddesi ele geçirildi

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#Narkotik#Operasyon#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 10:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 4 ilçede gerçekleşen narkotik operasyonlarında 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da 15 Ton Bonzai üretilebilecek Ham Madde Ele Geçirdik”

Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlediğimiz operasyonlarda;
144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 Ton Bonzai üretilebilecek),
8 Milyon 401 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

2’si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda;
144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek),
120,5 Kg Metamfetamin,
370 Litre Kimyasal Katkı Maddesi,
8 Milyon 401 Bin 500 adet Uyuşturucu Hap,
1 Milyon 600 Bin adet boş ilaç kapsülü,
130 Bin adet boş ilaç kutusu,
215 Kg Uyuşturucu Hap yapımında kullanılan katkı maddesi,
2 adet hap basma makinesi,
2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.

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#Narkotik#Operasyon#İstanbul

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