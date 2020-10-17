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AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 15 okul servisi aracı trafikten men edildi

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İstanbul'da 15 okul servisi aracı trafikten men edildi
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İstanbul'da gerçekleştirilen öğrenci servisi denetimlerinde 196 aracın sürücüsüne toplamda 87 bin 450 lira cezai işlem uygulandı, 15 okul servisi trafikten men edildi.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-16 Ekim tarihleri arasında kentte okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 2 bin 132 servis aracını kontrol eden ekipler, muayene süresini geçiren 42 araç, emniyet kemerini takmayan 64 araç, yetkisiz ve belgesiz korsan taşımacılık yapan 21 araç sürücüsünün de içinde bulunduğu 196 araç sürücüne toplamda 87 bin 450 lira cezai işlem uyguladı.

Kontrollerde 15 okul servisi aracı trafikten men edildi.

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