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İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Yangın
İstanbulda 15 katlı binada yangın paniği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 12:03

Gaziosmanpaşa'da site içerisindeki 15 katlı binanın 12'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede hasar meydana geldi.

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Yangın, saat 11.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 15 katlı binanın 12'nci katındaki dairede çıktı.

İstanbulda 15 katlı binada yangın paniği

Daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbulda 15 katlı binada yangın paniği

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dairede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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İstanbulda 15 katlı binada yangın paniği

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Yangın

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