İstanbul’da 15 günde 1508 yakalama

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İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda 1-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Emniyet ekiplerinin yaptığı mekân, araç ve üst aramalarında 107 ruhsatsız tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 306 fişek yakalanırken, 4.547 gram uyuşturucu madde ile 1.131 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik operasyonlarında ayrıca 13 kişiye ‘Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından adli işlem yapıldı.

Asayiş uygulamalarının sonuncusu ise önceki gün Esenyurt’ta yapıldı. Saat 21.00 - 23.00 arasında yapılan uygulamada 2.253 emniyet personeli görev yaptı. 90 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, 20.704 kişiye güvenlik taraması yapılırken hakkında arama kaydı bulunan 36 kişi yakalandı. Aramalarda ayrıca 3102 araç, 324 de mekân taraması da gerçekleştirildi. Denetimlerde 263 araca toplam 408.614 TL trafik cezası uygulanırken 3 motor ve 6 otomobil trafikten men edildi.

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50 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Trafik denetimlerinde 31 bin 803 otomobil ile 18 bin 188 motosiklet kontrol edilirken 1.354 otomobil, 374 motosiklet ve 278 sürücüye 5.192.852 TL idari para cezası uygulandı. Trafik denetimlerinde ayrıca 179 araç trafikten men edildi. 3 çalıntı otomobil ile üzerinde haciz bulunan 3 motosiklet ele geçirildi.