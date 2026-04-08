İstanbul'da 14 lüks aracı yakılan iş insanı konuştu: ABD numarasından arandım, kimseye verecek 1 liramız yok

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk Kürkoğlu ve dini nikahlı eşi Dilek K.'ye ait araç kiralama şirketinin önündeki araçlara benzin dökerek kundakladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

VİLLASINI DA KURŞUNLADILAR

Kundaklama olayının ardından şüpheliler bu kez Levent Mahallesi'ndeki çifte ait villaya silahla ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar oluştu. Zarar gören araçlar çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

KUNDAKLAMA VE SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan oto galerinin benzin dökülerek kundaklandığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişiden birinin oto galeriye benzin döktüğü ardından da ateşe verildiği anlar görülüyor; araçlar alev alev yanıyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüpheli bir süre sonra silahla ateş açıyor. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçıyor.

TELEFONLA TEHDİT EDİLMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Selçuk Kürkoğlu'nun geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

'ONLAR SERT GİRİŞ YAPINCA BEN DE SERT GİRDİM'

Olayla ilgili konuşan Selçuk Kürkoğlu, "Vallahi ben bir holdingin başkanıyım. Bölgede kafe, restoran, zincirlerimiz var. Pazar günü saat iki buçuk, üç civarında cep telefonumdan yabancı bir telefon, Amerika telefonuydu herhalde çaldı, açtım. Açtığım gibi karşımdaki hep sanki böyle bir tehditvari konuşur gibi direkt sert bir giriş yapınca, ben de biraz onlara sert giriş yaptım. Ben de onlara bayağı bir konuştum. Sonra bu üç dört dakika falan sürdü. Telefonunu falan kapattılar, engellediler. Aradan bir 15-20 dakika sonra tekrar aradılar. Tekrar No'ya bastılar. Yani cevap vermediler mesajlaşmaya başladılar. Tehditvari bazı şeyler. Sonra akşam saat 7-7,5 civarında ben şirketten restoranlardan çıktım. Eve geldim. Eve geldikten sonra gece saat 03.30-04 gibiydi bir telefon geldi. Bir taksiciydi herhalde. Sizin kiralama şirketinde araçlar yanıyor diyor. Biz hemen buradan çıktık. 5 dakikada şirketin olduğu bölgeye gittik. Gittiğimizde arabalara yanıyordu. Yaklaşık 15'e yakın araba yanıyordu. Hatta 17, 18 de olabilir. Biz onlardan şey yaparken bir telefon daha geldi. O ara telefona bizim Dilek Hanım baktı. Dedi ki şey, evi de kurşunlamışlar diye. Sonra biz oradan birkaç araba evin olduğu bölüme geldik. Geldiğimizde polisler falan vardı zaten orada. Bir 5-6 tane mermi villaya ateş etmişler. Sonra WhatsApp'tan mesajlar yazmaya başladılar. İşte tabi ben bunları çok kale almadım" dedi.

'100 MİLYONA YAKIN ZARAR GÖRÜNÜYOR'

Kürkoğlu, "Kimseye de verecek bir lira paramız yok, vermeyiz de. Zaten emniyet geldi. Şu an takipteler, her an yakalanabilirler. Arabaların hiçbirinin kaskosu yok. Bazı haberlerde sanki arabalar kasko, biz yakmışız gibi haberler çıkıyor. Arabalarda kasko yok. Yaklaşık 100 milyona yakın araçlarla ilgili bir zarar görünüyor. Ben şöyle söyleyeyim, bunlara hangi iş yerinin sahiplerini, kimi alıyorlarsa bu adamları tehdit ediyorsa bunları kimse kale almasın. Direkt emniyete gidip savcılığa gidip suç duyusunda bulunsun. Zaten devletimiz büyük. Bir günde bunların hepsini temizler" dedi.

'TALİMATI VERENLER TÜRKİYE'DE DEĞİL'

Kürkoğlu, "Çünkü bunu yapanlar zaten çoluk çocuk. Bunların talimatlarını veren Türkiye'de değil. Yapan çocuklar 15 yaşında, 17 yaşında işte kamera kayıtlarından gördünüz. Motosikletle geliyor, benzin döküp yakıp kaçıyor. Mesela villaya gelip ateş eden de motosikletli, iki kişi geliyor, motordan iniyor, ateş edip aynı motorla kaçıyorlar. Yani 1 dakika sürmüyor ateş etmeleri. Bence aynı kişiler değil. Oradaki ekip farklı, buradaki ekip farklı" diye konuştu.