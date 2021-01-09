İstanbul’da 131 bin 641 öğretmen

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun önergesini yanıtlayan Selçuk, şu açıklamalarda da bulundu: “İstanbul Valiliği’nce ilde özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi kapsamında, 159 özel eğitim uygulama okulunda 40 farklı branştan, 2 bin 6 kadrolu/sözleşmeli ve 1976 ücretli öğretmen ile 10.433 öğrenciye eğitim verildiği belirtilmektedir."