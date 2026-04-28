İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk araç kullanırken yakalandı! Otomobilin sahibine 40 bin lira ceza kesildi

#Trafik Güvenliği#Ceza Kesme#Trafik Cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 15:49

İstanbul Sultanbeyli'de asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir aracı 13 yaşındaki çocuğun kullandığı ortaya çıktı. Otomobil sahibine 40 bin lira para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

Olay, saat 23.15 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında yapılan kontrollerde 13 yaşındaki çocuğun otomobili kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri çocuğun aracı kullandığı sırada babası M.Ç.'nin de yan koltukta olduğunu belirledi.

"BAŞKALARININ KABUSU OLAMAZSIN"

Trafik polisi çocuğa "Senin biraz büyümen lazım" diyerek uyarıda bulundu. Polis baba M.Ç.' ye ise, "İnsanların hayatını tehlikeye atamazsın. Birilerini mutlu edeceğim diye başkalarının kabusu olamazsın. Senin çocuğu bu arabayı vermen hata. Çocuk daha 13 yaşında çocuğa araba verilmez." dedi. Otomobilin başka bir kişiye ait olduğu öğrenilirken, araç sahibine 40 bin lira para cezası kesildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

