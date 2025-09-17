İstanbul’da 13. kez TEKNOFEST coşkusu başlıyor

Haberin Devamı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul’da buluşturuyor. Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan festival, İstanbul’un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyonun coşkusunu yeniden yaşatacak. Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

137 KATEGORİDE YARIŞMA

Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

ZAMAN TÜNELİ VE KONSERLER

Festival kapsamında hava gösterileri, konserler ve sahne gösterileri, sergi ve eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, yıldızlara yolculuk imkânı sunan planetaryum, bilim şovları, teknolojinin dünü ve bugününü buluşturan TEKNOFEST Zaman Tüneli, deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuarlar ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi deneyimler bir arada yer alacak. 19 Eylül’de de Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Kıraç, saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2 ve TB3 ile Bayraktar Akıncı göz dolduracak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul’a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı hakkında detaylı bilgi teknofest.org adresinde...