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İstanbul'da 127 yıl cezası bulunan hamile firari yakalandı: 8'inci çocuğuna hamile çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsız#Hamile#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 11:39

İstanbul'da 157 hırsızlık kaydı ve 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş., 7'nci hamileliği nedeniyle ertelenen cezasının süresi dolmasına rağmen teslim olmayınca düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 8'inci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık' suçundan 157 kaydı bulunan ve hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbulda 127 yıl cezası bulunan hamile firari yakalandı: 8inci çocuğuna hamile çıktı

Polis ekipleri, şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Akrabaları üzerinde yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet aboneliği yaptırdığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.'nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

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İstanbulda 127 yıl cezası bulunan hamile firari yakalandı: 8inci çocuğuna hamile çıktı

7 ÇOCUĞU NEDENİYLE CEZASI ERTELENDİ! YİNE HAMİLE

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve düzenlenen operasyonda Elif Ş. yakalanarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbulda 127 yıl cezası bulunan hamile firari yakalandı: 8inci çocuğuna hamile çıktı

Yapılan incelemede, yaşları 2,4,6,8,9,10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.

İstanbulda 127 yıl cezası bulunan hamile firari yakalandı: 8inci çocuğuna hamile çıktı

YAKALANMAMAK İÇİN SİYAH PEÇE TAKIYORMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıkların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı. Hırsızlık sırasında siyah peçe takarak yüzünü gizlediği belirlenen şüphelinin, bu yöntemle yüz tanıma sistemlerinden kaçmayı amaçladığı öğrenildi. Elif Ş. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Hırsız#Hamile#İstanbul

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