İstanbul'da 120 kilogram esrar ele geçirilen operasyonlar kamerada

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy'de daha önce tespit ettikleri adreslere 11, 13, 18, 21 ve 28 Mayıs tarihlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda dedektör köpek Komanci'nin tespit ettiği gizli bölmelerde toplam 120 kilogram esrar ele geçirdi.



Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polisin, 5 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlar polis kamerası tarafından kaydedildi.