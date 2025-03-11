İstanbul'da 12 ilçede organize suç örgütü operasyonu! 49 kişi tutuklandı: Hepsi ele geçirildi

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerle kurşunlama, yağma, tehdit suçlarını işleyen motosikletli suç şebekelerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda son 15 gün içerisinde Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye'de şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST SİLAHI, FİŞEK, ŞARJÖR

Adreslerde yapılan aramalarda 1 illegal silah atölyesi, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ve şarjörü, 4 kalem görünümlü suikast silahı, bin 222 adet fişek, 575 adet şarjör, çok sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesi faaliyetinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve test atışlarında kullanılan doldur boşalt bidonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 67 şüpheliden 13’ü sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 49’u tutuklandı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberin Devamı

12 İLÇEDE OPERASYON

Ele geçirilen silahlar Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinden sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Burada konuşan Yıldız, "Son 15 gün içerisinde İstanbulumuzun 12 ilçesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu başarılı çalışmalarda; kurşunlama, yağma tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında toplamda 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 49 şüpheli tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında adli kontrol almışç ve 5 şahısla ilgili ise işlemler halen devam etmektedir. Ayrıca bu operasyonlar kapsamında; 4 adet suikast silahı, 222 adet tabanca bunların 109’u kurusıkıdır. 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, silah üretim malzemeleri, çok sayıda fişek ve silah parçası ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Haberin Devamı