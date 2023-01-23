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İstanbul'da 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 bin 916 gözaltı

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#İSTANBUL#Polis#Narkotik
İstanbulda 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 bin 916 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 11:11

İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 11 ilçede yapılan operasyonda, 3 bin 916 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise toplam 613 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 137 bin 580 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 375 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-21 Ocak tarihleri arasında, Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbulda 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 bin 916 gözaltı

Operasyonlarda, 3 bin 916 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 540 kilo 830 gram Hint Keneviri, 34 kilo 810 gram Kristal Metanfetamin, 127 bin 680 Adet Ecstasy hap, 9 bin 900 Captagon hap, 63 Kök halde Hint Keneviri Bitkisi, 11 tabanca, 1 tüfek ve 9 adet tüfek kartuşu, 7 adet hassas terazi, 12 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 375 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İSTANBUL#Polis#Narkotik

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