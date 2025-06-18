×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon! Kaçak çanta ve saatler ele geçirildi: 3 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Operasyon#Çanta
İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon Kaçak çanta ve saatler ele geçirildi: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 12:47

İstanbul'da polis ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollardan getirildiği belirlenen çanta ve saatlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 milyon liralık ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatler ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, kaçakçılık suçlarının işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, dünyaca ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin piyasaya sürüleceği tespit edildi.

OPERASYONDA 2 ADRES BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Beyoğlu ve Şişli’de 2 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık olarak 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta, 435 gümrük kaçağı emtia ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen çanta ve saatler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Operasyon#Çanta

BAKMADAN GEÇME!