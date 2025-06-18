İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon! Kaçak çanta ve saatler ele geçirildi: 3 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, kaçakçılık suçlarının işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, dünyaca ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin piyasaya sürüleceği tespit edildi.



OPERASYONDA 2 ADRES BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Beyoğlu ve Şişli’de 2 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık olarak 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta, 435 gümrük kaçağı emtia ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen çanta ve saatler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.