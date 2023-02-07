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 İstanbul’da 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar idari izinli sayılacak

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#İstanbul Valiliği#Meteoroloji#AFAD
İstanbul’da 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar idari izinli sayılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 21:14

İstanbul Valiliği, yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların idari izinli sayılacağını açıkladı.

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Meteoroloji ve AFAD’ın yaptığı uyarılar sonrasında birçok bölgede kar önlemi alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği de alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 20.00’de alınan son verilerine göre yarın, 'İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği' belirtilmiştir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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#İstanbul Valiliği#Meteoroloji#AFAD

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