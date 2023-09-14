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İstanbul'da 10 milyonluk vurgun! 6 telefon dolandırıcısı tutuklandı

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#İstanbul#Telefon#Dolandırıcı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 10:05

İstanbul'da aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden V.Y.G., F.F. ve A. G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken geri kalan 6 kişi tutuklandı.

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İstanbul'da bir mağdur, polisi arayarak telefondan kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur kişiyi arayan cep telefonu numarasını aldı.

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, bir şebekenin izine rastladı. Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, İstanbul ve Balıkesir'de bir çok kişinin aynı şebeke tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını belirledi.

Ekipler, şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteme ya da kişilerin sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık sistemi üzerinden kendi hesaplarına para aktarımı yoluyla dolandırıcılık yaptıklarını saptadı. Yapılan tespitlerin ardından Pazartesi günü 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

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İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda E. K. (29), Ş.Ö (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44), N.Y. (40), V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A. G. (30) isimli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişi tutuklandı.

 

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#İstanbul#Telefon#Dolandırıcı

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