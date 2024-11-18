İstanbul’da 10 milyon yıllık deniz minaresi

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İstanbul Bağcılar Basın Ekspres Yolu’nun yakınındaki bir AVM’nin 15 yıl önceki inşaatında çalışan Uğur Akbaş ve babası İrfan Akbaş, kum yığınındaki 20 metrelik bir kazıdan deniz minaresi fosili çıkardı. Uğur Akbaş, “Basın Ekspres Yolu’nun bir üst tarafında 50 metre yakınında bir hafriyat alanıydı. Yer yer kil ve kum çıkıyordu. Bu fosil ise kum yığının içindeydi. Alt tarafı betonlaşmıştı, salyangozun en üst tarafını kırıp çıkarabildik. Sanırım daha önce Türkiye’de fazla örneği görülmemiş. Milyonlarca yıl öncesine ait bir fosil olduğunu bilmiyorduk, biz de yeni öğrendik” diye konuştu.

Akbaş, “Sosyal medyada işin uzmanlarının yaptığı yorumlardan eski bir fosil olduğunu anladım. 10 milyonlarca yıllık fosil olduğunu öğrenince ise heyecanlandım” dedi. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da “Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini Miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı’ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” dedi.