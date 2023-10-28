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İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı DEAŞ baskını: 7 gözaltı

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#DEAŞ#Operasyon#İstanbul
İstanbulda 10 adrese eş zamanlı DEAŞ baskını: 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 10:36

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüt bağlantıları saptanan ve ülke açısından da tehdit oluşturdukları değerlendirilen kişilere yönelik 6 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde kaldıkları belirlenen ve ülkeye yasadışı yollarla giren 12 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmesi için geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#DEAŞ#Operasyon#İstanbul

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