İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı DEAŞ baskını: 7 gözaltı

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüt bağlantıları saptanan ve ülke açısından da tehdit oluşturdukları değerlendirilen kişilere yönelik 6 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde kaldıkları belirlenen ve ülkeye yasadışı yollarla giren 12 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmesi için geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.