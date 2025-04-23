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İstanbul'da 1 saat içinde peş peşe 8 deprem! 6.2'den sonra artçılar geldi: AFAD dakika dakika paylaştı

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#Son Depremler#Deprem#İstanbul Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 15:11

İstanbul'da Silivri açıklarındaki 3.9'luk depremin ardından peş peşe deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 6.2'lik büyük depremle birlikte 1 saat içinde 8 depremin yaşandığı kaydedildi. İlk depremden itibaren İstanbul'da 31 deprem yaşandı.

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İstanbul'da saat 12.13'te Silivri açıklarında 3.9'luk deprem meydana geldi ve bu depremden dakikalar sonra 6.2'lik büyük bir deprem yaşandı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. 

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BÜYÜK DEPREMDEN SONRA ARTÇILAR GELDİ

İstanbul'daki 6.2'lik bu depremin ardından da en büyüğü 5.9 olan artçılar yaşandı. AFAD verilerine göre 1 saat içinde kentte 8 deprem meydana geldi. 

Bu depremler saatine göre şöyle kaydedildi:

Saat: 23-04-2025 12:13:05 Büyüklük: 3.9
Saat: 23-04-2025 12:49:10 Büyüklük: 6.2
Saat: 23-04-2025 12:51:19 Büyüklük: 5.9
Saat: 23-04-2025 12:51:20 Büyüklük: 4.4
Saat: 23-04-2025 13:01:02 Büyüklük: 4.8
Saat: 23-04-2025 13:02:10 Büyüklük: 4.5
Saat: 23-04-2025 13:02:32 Büyüklük: 4.9
Saat: 23-04-2025 13:07:01 Büyüklük: 3.4

1 saat sonrasında gerçekleşen depremler ise şu şekilde kayda geçti:

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Saat: 23-04-2025 13:16:24 Büyüklük: 3.4
Saat: 23-04-2025 13:32:15 Büyüklük: 3.5
Saat: 23-04-2025 13:33:14 Büyüklük: 3.1
Saat: 23-04-2025 13:39:03 Büyüklük: 2.7
Saat: 23-04-2025 13:41:19 Büyüklük: 3.2
Saat: 23-04-2025 13:45:34 Büyüklük: 2.8
Saat: 23-04-2025 13:46:13 Büyüklük: 4.0
Saat: 23-04-2025 13:53:54 Büyüklük: 2.7
Saat: 23-04-2025 13:57:20 Büyüklük: 2.9
Saat: 23-04-2025 14:00:29 Büyüklük: 2.6
Saat: 23-04-2025 14:03:53 Büyüklük: 1.6
Saat: 23-04-2025 14:07:06 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:09:02 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:10:57 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:12:54 Büyüklük: 3.1
Saat: 23-04-2025 14:14:07 Büyüklük: 2.0
Saat: 23-04-2025 14:15:03 Büyüklük: 1.6
Saat: 23-04-2025 14:17:53 Büyüklük: 1.9
Saat: 23-04-2025 14:21:40 Büyüklük: 3.6
Saat: 23-04-2025 14:23:32 Büyüklük: 3.4
Saat: 23-04-2025 14:29:57 Büyüklük: 2.6
Saat: 23-04-2025 14:32:38 Büyüklük: 2.3
Saat: 23-04-2025 14:50:35 Büyüklük: 3.8

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#Son Depremler#Deprem#İstanbul Deprem

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