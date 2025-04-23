İstanbul'da 1 saat içinde peş peşe 8 deprem! 6.2'den sonra artçılar geldi: AFAD dakika dakika paylaştı

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İstanbul'da saat 12.13'te Silivri açıklarında 3.9'luk deprem meydana geldi ve bu depremden dakikalar sonra 6.2'lik büyük bir deprem yaşandı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

BÜYÜK DEPREMDEN SONRA ARTÇILAR GELDİ

İstanbul'daki 6.2'lik bu depremin ardından da en büyüğü 5.9 olan artçılar yaşandı. AFAD verilerine göre 1 saat içinde kentte 8 deprem meydana geldi.

Bu depremler saatine göre şöyle kaydedildi:

Saat: 23-04-2025 12:13:05 Büyüklük: 3.9

Saat: 23-04-2025 12:49:10 Büyüklük: 6.2

Saat: 23-04-2025 12:51:19 Büyüklük: 5.9

Saat: 23-04-2025 12:51:20 Büyüklük: 4.4

Saat: 23-04-2025 13:01:02 Büyüklük: 4.8

Saat: 23-04-2025 13:02:10 Büyüklük: 4.5

Saat: 23-04-2025 13:02:32 Büyüklük: 4.9

Saat: 23-04-2025 13:07:01 Büyüklük: 3.4

1 saat sonrasında gerçekleşen depremler ise şu şekilde kayda geçti:

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Saat: 23-04-2025 13:16:24 Büyüklük: 3.4

Saat: 23-04-2025 13:32:15 Büyüklük: 3.5

Saat: 23-04-2025 13:33:14 Büyüklük: 3.1

Saat: 23-04-2025 13:39:03 Büyüklük: 2.7

Saat: 23-04-2025 13:41:19 Büyüklük: 3.2

Saat: 23-04-2025 13:45:34 Büyüklük: 2.8

Saat: 23-04-2025 13:46:13 Büyüklük: 4.0

Saat: 23-04-2025 13:53:54 Büyüklük: 2.7

Saat: 23-04-2025 13:57:20 Büyüklük: 2.9

Saat: 23-04-2025 14:00:29 Büyüklük: 2.6

Saat: 23-04-2025 14:03:53 Büyüklük: 1.6

Saat: 23-04-2025 14:07:06 Büyüklük: 1.9

Saat: 23-04-2025 14:09:02 Büyüklük: 1.9

Saat: 23-04-2025 14:10:57 Büyüklük: 1.9

Saat: 23-04-2025 14:12:54 Büyüklük: 3.1

Saat: 23-04-2025 14:14:07 Büyüklük: 2.0

Saat: 23-04-2025 14:15:03 Büyüklük: 1.6

Saat: 23-04-2025 14:17:53 Büyüklük: 1.9

Saat: 23-04-2025 14:21:40 Büyüklük: 3.6

Saat: 23-04-2025 14:23:32 Büyüklük: 3.4

Saat: 23-04-2025 14:29:57 Büyüklük: 2.6

Saat: 23-04-2025 14:32:38 Büyüklük: 2.3

Saat: 23-04-2025 14:50:35 Büyüklük: 3.8