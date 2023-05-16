İstanbul'da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi

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Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar asıldı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.

CUMHURBAŞKANI OY DAĞILIMI

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 4 milyon 928 bin 408 ile Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996, Sinan Oğan 457 bin 568 ve Muharrem İnce 25 bin 738 oy aldı.

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EN ÇOK SEÇMEN SAYISI İSTANBUL 1. BÖLGEDE

İstanbul 1. bölgede kurulan 11 bin 405 sandıkta 4 milyon 203 bin 519 seçmen kaydedildi. Bu seçmenlerden 3 milyon 838 bin 597'si oy kullandı. İtiraz üzerine 4 bin 80 oy geçerli sayılırken, toplamda 3 milyon 769 bin 860 oy geçerli oy sayıldı. Geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası ise 68 bin 737 oldu.

1. BÖLGE OY DAĞILIMI

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Seçimlerinin partiler arasındaki oy dağılımı şöyle:

AK Parti: 1 milyon 294 bin 150

CHP: 1 milyon 201 bin 90

İYİ Parti: 297 bin 589

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 235 bin 235

Milliyetçi Hareket Partisi: 227 bin 536

Türkiye İşçi Partisi: 176 bin 9

Yeniden Refah Partisi: 114 bin 33

Zafer Partisi: 103 bin 30

Büyük Birlik Partisi: 38 bin 492

Memleket Partisi: 38 bin 148

Adalet Partisi: 7 bin 818

Genç Parti: 7 bin 115

Türkiye Komünist Partisi: 4 bin 825

Anavatan Partisi: 4 bin 373

Sol Parti: 3 bin 893

Vatan Partisi: 2 bin 914

Adalet Birlik Partisi: 2 bin 775

Millet Partisi: 2 bin 479

Güç Birliği Partisi: 2 bin 231

Hak ve Özgürlükler Partisi: bin 491

Türkiye Komünist Hareket: bin 296

Halkın Kurtuluş Partisi: bin 131

Milli Yol Partisi: 800

Yenilik Partisi: 367

5 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

Bağımsız 5 adayın yarıştığı seçimde, en yüksek oyu 404 oyla Üzeyfe Okur en düşüğü ise 77 oyla Tuncay Taşçı aldı.

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İSTANBUL 2. BÖLGE OY DAĞILIMI

İstanbul 2. Bölgede kurulan 8 bin 473 sandıkta 3 milyon 114 bin 944 seçmenden 2 milyon 806 bin 933'ü oy kullandı. 3 bin 634 oy itiraz üzerine geçerli sayılmasıyla birlikte toplamda 2 milyon 749 bin 293 oy geçerli sayıldı. Bölgede geçersiz oy sayısı 57 bin 640 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul 2. Bölge Milletvekili Seçim sonuçları şu şekilde;

AK Parti: 1 milyon 46 bin 691

CHP: 731 bin 495

İYİ Parti: 240 bin 293

Yeşil Sol Parti: 202 bin 875

MHP: 154 bin 555

Yeniden Refah Partisi: 107 bin 869

Türkiye İşçi Partisi: 102 bin 94

Zafer Partisi: 78 bin 961

Memleket Partisi: 27 bin 476

Büyük Birlik Partisi: 19 bin 776

Genç Parti: 6 bin 634

Adalet Partisi: 6 bin 262

Anavatan Partisi: 3 bin 688

Sol Parti: 3 bin 297

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Türkiye Komünist Partisi: 3 bin 149

Adalet Birlik Partisi: 2 bin 15

Millet Partisi: bin 943

Vatan Partisi: bin 856

Güç Birliği Partisi: bin 540

Hak ve Özgürlükler Partisi: bin 107

Halkın Kurtuluş Partisi: 901

Türkiye Komünist Hareketi: 829

Milli Yol Partisi: 760

Yenilik Partisi: 310

8 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

İstanbul 2. Bölgeden seçime bağımsız katılan adaylardan en yüksek oyu 2 bin 173 ile Ömer Gönültaş alırken, en düşük oyu 49 ile Dursunali Bacıoğlu aldı.

3. BÖLGEDE 88 BİN 763 GEÇERSİZ OY SAYILDI

İstanbul 3. Bölgede, 10 bin 971 sandık kurulunda 4 milyon 49 bin 135 kayıtlı seçmenden 3 milyon 645 bin 276'sı oy kullandı. İtiraz üzerine geçerli sayılan oy sayısı ise 10 bin 305 olurken toplamda 3 milyon 556 bin 513 oy geçerli sayıldı. Geçersiz sayılan oylar ise 88 bin 763 oldu.

OY DAĞILIMI

AK Parti: 1 milyon 261 bin 895

CHP : 937 bin 286

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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 380 bin 467

İYİ Parti: 290 bin 718

Milliyetçi Hareket Partisi: 230 bin 209

Türkiye İşçi Partisi: 132 bin 694

Yeniden Refah Partisi: 113 bin 323

Zafer Partisi: 103 bin 882

Memleket Partisi: 35 bin 651

Büyük Birlik Partisi: 26 bin 260

Genç Parti: 8 bin 733

Sol Parti: 5 bin 192

Anavatan Partisi: 4 bin 775

Adalet Birlik Partisi: 3 bin 578

Türkiye Komünist Partisi: 3 bin 379

Millet Partisi: 2 bin 844

Güç Birliği Partisi: 2 bin 641

Vatan Partisi: 2 bin 412

Halkın Kurtuluş Partisi: bin 349

Milli Yol Partisi: bin 27

Türkiye Komünist Hareketi: 985

10 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

Bağımsız 10 adayın yarıştığı bölgede en çok oyu 3 bin 798 ile Muhammet Ali Okul; en düşüğü 116 oyla Murat Ünal aldı.