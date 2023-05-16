İstanbul'da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi

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Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar asıldı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.
CUMHURBAŞKANI OY DAĞILIMI
İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 4 milyon 928 bin 408 ile Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996, Sinan Oğan 457 bin 568 ve Muharrem İnce 25 bin 738 oy aldı.
EN ÇOK SEÇMEN SAYISI İSTANBUL 1. BÖLGEDE
İstanbul 1. bölgede kurulan 11 bin 405 sandıkta 4 milyon 203 bin 519 seçmen kaydedildi. Bu seçmenlerden 3 milyon 838 bin 597'si oy kullandı. İtiraz üzerine 4 bin 80 oy geçerli sayılırken, toplamda 3 milyon 769 bin 860 oy geçerli oy sayıldı. Geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası ise 68 bin 737 oldu.
1. BÖLGE OY DAĞILIMI
İstanbul 1. Bölge Milletvekili Seçimlerinin partiler arasındaki oy dağılımı şöyle:
AK Parti: 1 milyon 294 bin 150
CHP: 1 milyon 201 bin 90
İYİ Parti: 297 bin 589
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 235 bin 235
Milliyetçi Hareket Partisi: 227 bin 536
Türkiye İşçi Partisi: 176 bin 9
Yeniden Refah Partisi: 114 bin 33
Zafer Partisi: 103 bin 30
Büyük Birlik Partisi: 38 bin 492
Memleket Partisi: 38 bin 148
Adalet Partisi: 7 bin 818
Genç Parti: 7 bin 115
Türkiye Komünist Partisi: 4 bin 825
Anavatan Partisi: 4 bin 373
Sol Parti: 3 bin 893
Vatan Partisi: 2 bin 914
Adalet Birlik Partisi: 2 bin 775
Millet Partisi: 2 bin 479
Güç Birliği Partisi: 2 bin 231
Hak ve Özgürlükler Partisi: bin 491
Türkiye Komünist Hareket: bin 296
Halkın Kurtuluş Partisi: bin 131
Milli Yol Partisi: 800
Yenilik Partisi: 367
5 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI
Bağımsız 5 adayın yarıştığı seçimde, en yüksek oyu 404 oyla Üzeyfe Okur en düşüğü ise 77 oyla Tuncay Taşçı aldı.
İSTANBUL 2. BÖLGE OY DAĞILIMI
İstanbul 2. Bölgede kurulan 8 bin 473 sandıkta 3 milyon 114 bin 944 seçmenden 2 milyon 806 bin 933'ü oy kullandı. 3 bin 634 oy itiraz üzerine geçerli sayılmasıyla birlikte toplamda 2 milyon 749 bin 293 oy geçerli sayıldı. Bölgede geçersiz oy sayısı 57 bin 640 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul 2. Bölge Milletvekili Seçim sonuçları şu şekilde;
AK Parti: 1 milyon 46 bin 691
CHP: 731 bin 495
İYİ Parti: 240 bin 293
Yeşil Sol Parti: 202 bin 875
MHP: 154 bin 555
Yeniden Refah Partisi: 107 bin 869
Türkiye İşçi Partisi: 102 bin 94
Zafer Partisi: 78 bin 961
Memleket Partisi: 27 bin 476
Büyük Birlik Partisi: 19 bin 776
Genç Parti: 6 bin 634
Adalet Partisi: 6 bin 262
Anavatan Partisi: 3 bin 688
Sol Parti: 3 bin 297
Türkiye Komünist Partisi: 3 bin 149
Adalet Birlik Partisi: 2 bin 15
Millet Partisi: bin 943
Vatan Partisi: bin 856
Güç Birliği Partisi: bin 540
Hak ve Özgürlükler Partisi: bin 107
Halkın Kurtuluş Partisi: 901
Türkiye Komünist Hareketi: 829
Milli Yol Partisi: 760
Yenilik Partisi: 310
8 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI
İstanbul 2. Bölgeden seçime bağımsız katılan adaylardan en yüksek oyu 2 bin 173 ile Ömer Gönültaş alırken, en düşük oyu 49 ile Dursunali Bacıoğlu aldı.
3. BÖLGEDE 88 BİN 763 GEÇERSİZ OY SAYILDI
İstanbul 3. Bölgede, 10 bin 971 sandık kurulunda 4 milyon 49 bin 135 kayıtlı seçmenden 3 milyon 645 bin 276'sı oy kullandı. İtiraz üzerine geçerli sayılan oy sayısı ise 10 bin 305 olurken toplamda 3 milyon 556 bin 513 oy geçerli sayıldı. Geçersiz sayılan oylar ise 88 bin 763 oldu.
OY DAĞILIMI
AK Parti: 1 milyon 261 bin 895
CHP : 937 bin 286
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 380 bin 467
İYİ Parti: 290 bin 718
Milliyetçi Hareket Partisi: 230 bin 209
Türkiye İşçi Partisi: 132 bin 694
Yeniden Refah Partisi: 113 bin 323
Zafer Partisi: 103 bin 882
Memleket Partisi: 35 bin 651
Büyük Birlik Partisi: 26 bin 260
Genç Parti: 8 bin 733
Sol Parti: 5 bin 192
Anavatan Partisi: 4 bin 775
Adalet Birlik Partisi: 3 bin 578
Türkiye Komünist Partisi: 3 bin 379
Millet Partisi: 2 bin 844
Güç Birliği Partisi: 2 bin 641
Vatan Partisi: 2 bin 412
Halkın Kurtuluş Partisi: bin 349
Milli Yol Partisi: bin 27
Türkiye Komünist Hareketi: 985
10 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI
Bağımsız 10 adayın yarıştığı bölgede en çok oyu 3 bin 798 ile Muhammet Ali Okul; en düşüğü 116 oyla Murat Ünal aldı.