İstanbul’da 1 Mayıs öncesi terör operasyonu

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacı taşıdığı, yasağa rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulundukları tespit edildi. Bu kapsamda, terör örgütü iltisaklı yapılar içerisinde faaliyet gösteren kişilerin 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebileceği ve güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırılar gerçekleştirebileceği değerlendirildi. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, toplam 84 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 76 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.