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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi provokasyon hazırlığı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü#İstanbul
İstanbulda 1 Mayıs öncesi provokasyon hazırlığı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 23:46

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi provokasyon hazırlığı yaptıkları belirlenen sol terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarında toplanma çağrısında bulunduklarının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa çıkarılan 16 şüpheliden 2'si tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarında toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti.

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Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içinde faaliyet yürüten şüphelilerin, 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespitinin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü#İstanbul

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