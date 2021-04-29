İstanbul'da 1 Mayıs için güvenlik hazırlığı: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda önlemler artırıldı

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda güvenlik önlemleri alındı. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıtın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipler, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.

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