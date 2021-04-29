MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da 1 Mayıs için güvenlik hazırlığı: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda önlemler artırıldı
GeriGündem İstanbul'da 1 Mayıs için güvenlik hazırlığı: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda önlemler artırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 06:02 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 1 Mayıs için güvenlik hazırlığı: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda önlemler artırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da 1 Mayıs için güvenlik hazırlığı: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda önlemler artırıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatılırken, anıt çevresine Çevik Kuvvet ekipleri yerleştirildi.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda güvenlik önlemleri alındı. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıtın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipler, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbulda 1 Mayıs için güvenlik hazırlığı: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda önlemler artırıldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi